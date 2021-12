Augusta, controllo dei Carabinieri: 2.500 euro di multe per violazione al Codice della strada

Sei contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 3 per uso di telefono cellulare durante la guida, 4 per guida di veicolo senza revisione periodica, 2 per guida di veicolo privo di assicurazione per un importo di circa 2500 euro di sanzioni elevate. E’ il bilancio del servizio di controllo del territorio effettuato in questi gironi dai Carabinieri della compagnia di Augusta , nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere ed anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza, hanno controllato diversi esercizi commerciali, 537 persone e 262 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Sottratti complessivamente 55 punti dalle patenti di guida, ritirati 2 documenti di circolazione, 2 veicoli posti a sequestro amministrativo.

Nel corso dell’attività i militari del Nucleo radiomobile e della locale Stazione dei Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa una donna domiciliata nel comune megarese ed un giovane del posto poiché, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati rispettivamente in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di uno spinello, nonché un altro giovane trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.