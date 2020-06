Augusta, controlli dei Carabinieri nei luoghi della movida

Forte impegno dei Carabinieri della Compagnia di Augusta che su tutto il proprio territorio di competenza negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli, finalizzati anche a garantire il rispetto delle note misure in vigore per il contenimento della pandemia, effettuando numerosi controlli nelle zone della movida, ispezioni negli esercizi commerciali e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane.

In particolare, durante il weekend appena trascorso, molto delicato dal punto di vista della sanità pubblica poiché precedeva l’imminente termine della cosiddetta fase 2 del contenimento della pandemia, i militari dell’Arma si sono concentrati nelle attività volte alla verifica delle norme riguardanti la condotta nei locali di ristorazione, nonché in quelli di aggregazione come bar e pub, controllando 32 esercizi commerciali, 307 persone e 259 mezzi, dando altresì impulso all’azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo.

Anche i controlli stradali, per via della rinnovata intensità di circolazione, sono stati impegnativi, ed i militari hanno elevato diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, le cui più comuni sono state, ancora una volta, l’alta velocità ed il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.