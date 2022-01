Augusta, controlli anti Covid: tre sanzioni

La Polizia di Stato di Augusta ha effettuato dei controlli al fine di verificare il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento sanitario.

In una rivendita di tabacchi gli agenti hanno sanzionato una giovane di 28 anni che non indossava il dispositivo di protezione individuale.

Inoltre, in un esercizio commerciale sito in via Principe Umberto, non era esposto il cartello indicante il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all’interno del locale e, per tale motivo, due donne sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa in atto.