Augusta, controlli anti Covid: sanzioni per circa 10mila euro

I Carabinieri della compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere ed al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del consiglio dei ministri sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza, hanno eseguito in questi giorni di festa numerosi servizi di controllo.

Malgrado le misure volte a contenere la circolazione, durante i servizi di controllo e vigilanza i Carabinieri hanno identificato 323 persone e 248 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestando diverse violazioni al codice della strada, tra cui in particolare: 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 contestazioni per guida con telefono cellulare; 5 contestazioni per mancanza di copertura assicurativa Rca; 3 contestazioni per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica; 2 contestazione per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 15.000,00 euro e sono stati ritirati 6 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 30 punti dalle patenti di guida.

Nel compimento di tali servizi, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 23 persone per l’inosservanza della normativa anticovid in vigore, per un importo di circa 10.000,00 euro. La maggior parte di loro è stata sorpresa mentre circolava senza valido motivo in orari non consentiti.

Immancabili purtroppo anche le segnalazioni amministrative alla Prefettura aretusea di soggetti trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti: i militari dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno segnalato un 19enne del posto poiché trovato in possesso di marijuana, mentre quelli della Stazione di Melilli hanno segnalato un 24enne del posto trovato in possesso di 1 grammo di hashish.