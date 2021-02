Augusta, controlli anti Covid: sanzioni per 4mila euro

I Carabinieri della compagnia di Augusta hanno eseguito sul territorio di competenza negli ultimi tre giorni diversi servizi, controllando un cospicuo numero di persone e veicoli.

Oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, i Carabinieri si sono occupati di far rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, emanate negli ultimi Dpcm, e relative all’attuale classificazione di zona gialla della Regione.

Nello specifico, sono state controllate circa 45 attività commerciali e 233 soggetti, di cui 9 sono stati sanzionati, per un importo totale di circa 4mila euro, poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.