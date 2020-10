Augusta, controlli anti Covid e circolazione stradale: sanzioni per oltre 8mila euro

Controlli serrati sul territorio della giurisdizione del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, anche con l’obiettivo di far rispettare le misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Oltre all’ordinaria attività di prevenzione, i Carabinieri hanno effettuato diversi controlli nelle zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché a far rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, dando particolare impulso al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Durante i servizi, i Carabinieri hanno controllato 20 esercizi commerciali, 290 persone e 162 veicoli, eseguito 27 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui: 7 contestazioni per mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza; 2 contestazione per guida con telefono cellulare; 3 contestazione per mancanza di copertura assicurativa RCA e 1 contestazione per guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

Le violazioni contestate, raggiungono un importo di circa 8.500,00 euro; quattro i documenti di circolazione ritirati, con 45 punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida.

Come di consueto, non sono mancati i rinvenimenti di sostanze stupefacenti per uso personale: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, durante una perquisizione personale e domiciliare a carico di un 45enne augustano, hanno rinvenuto 1 grammo circa di “marijuana”, nonché 3 spinelli già confezionati nascosti nella mobilia del vano cucina; i Carabinieri della Stazione di Augusta invece, hanno rinvenuto circa 2 grammi di marijuana abilmente occultati nel marsupio di un giovane.

Entrambi i soggetti sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura Aretusea.