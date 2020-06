Augusta, controlli alla circolazione stradale e alle attività commerciali

I Carabinieri della Compagnia di Augusta nei giorni appena trascorsi hanno concentrato la propria azione sull’attività di contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo per la sicurezza stradale in corrispondenza delle principali arterie della giurisdizione, sia cittadine che extraurbane.

I militari hanno effettuato diversi controlli su strada procedendo in particolare a segnalare alla Prefettura di Siracusa una persona trovata in possesso, per uso personale, di complessivi 0,73 grammi di cocaina e a controllare 103 veicoli e 158 persone, effettuando 4 perquisizioni personali e 3 veicolari.

Fra le varie sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada ne sono state in particolare elevate diverse per mancato uso delle cinture di sicurezza, circolazione con veicolo senza revisione, mancato uso del casco protettivo, circolazione con mancanza momentanea dei documenti di guida e/o circolazione.

Complessivamente sono stati sottratti 15 punti patente, ritirati 2 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 2.000 euro.