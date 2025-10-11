Augusta, controlli alla circolazione: 4 denunciati e multe per oltre 3mila euro

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno proceduto a una serie di controlli identificando 45 persone, denunciando in stato di libertà quattro persone di età compresa tra i 26 e i 53 anni e segnalando due uomini quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

In particolare, un 25enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, e un 53enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi, sono stati trovati in possesso, rispettivamente di un coltello e di una spada.

Un 26enne è stato fermato in via Citrus e denunciato per guida in stato di ebbrezza e un 39enne, con precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Due uomini sono stati segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di marijuana e crack per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno controllato 30 veicoli elevando sanzioni amministrative per 3.874 euro.