Augusta, controlli al mercato del giovedì: sequestrati prodotti ittici e sanzioni per oltre 7 mila euro

Nella mattinata di ieri si è svolto ad Augusta un controllo amministrativo, su vasta scala, coordinato dal Commissariato, nel mercato settimanale del giovedì, con la partecipazione sinergica dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale.

Il personale dei corpi di polizia operanti hanno proceduto al controllo delle licenze dei venditori ambulanti e alla verifica del rispetto dei posti loro assegnati.

Nell’ambito del servizio è stata svolta un’attenta opera di prevenzione e di contrasto dei reati predatori. Durante i controlli sono state verificate 7 licenze ed identificate 13 persone, sono stati controllati 7 mezzi ed elevate 6 sanzioni amministrative per un totale di 7.664 euro.

Alcuni prodotti ittici, per un peso complessivo di oltre 120 chilogrammi e non in regola con i vigenti regolamenti, sono stati sequestrati. Infine, sono state elevate sanzioni per la mancata tracciabilità ed etichettature di alimenti.