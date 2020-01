Augusta, controlli al mercato del giovedì: sanzioni per oltre 6 mila euro e sequestro di prodotti

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale hanno effettuato un controllo amministrativo presso il mercato settimanale che si svolge ad Augusta ogni giovedì.

Il personale dei corpi di polizia operanti hanno proceduto al controllo delle licenze dei venditori ambulanti e alla verifica del rispetto dei posti assegnati. Nell’ambito del servizio è stata svolta un’attenta opera di prevenzione e di contrasto dei reati predatori.

Sono state controllate 14 attività di vendita ambulante, identificate 17 persone, controllati 7 veicoli, elevate 4 sanzioni amministrative per un importo totale di 6.616 euro. Sono stati, inoltre, sequestrati 47 chili di prodotti ittici, 75 chili di prodotti ortofrutticoli ed elevate 2 sanzioni per la violazione di norme in materia di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti.