Augusta, contributo una tantum per il sostegno ai caregiver di disabili: al via le domande

È rivolto al sostegno dell’ attività di cura e assistenza effettuata su base volontaria e non professionale del caregiver familiare il contributo una tantum concesso dalla Regione a cui si potrà accedere presentando apposita domanda entro lunedì 28 novembre. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso da parte del distretto 47 Augusta – Melilli a cui sono stati assegnati 55.243,20 euro da destinare per il 65% ai caregiver di disabili gravi e per il 35% ai caregiver di disabili gravissimi.

Lo rendono noto gli assessori alle Politiche sociali Ombretta Tringali e Francesco Nicosia che spiegano che potranno accedere al contributo i caregiver familiari maggiorenni e residenti in uno dei due Comuni del distretto, presentando la documentazione di disabilità dell’assistito e del consenso dell’assistito stesso o del tutore, o amministratore di sostegno. Tutte le indicazioni per la presentazione della domanda sono rese pubbliche nel sito del Comune al cui ufficio di protocollo vanno presentate le istanze.

“Il nostro ufficio distrettuale ha elaborato subito l’avviso per l’assegnazione delle somme per poter garantire un altro piccolo aiuto a sostegno delle famiglie che vivono quotidianamente la disabilità e che hanno bisogno di incrementare le figure assistenziali per i propri cari” – affermano gli assessori alle Politiche sociali Ombretta Tringali e Francesco Nicosia.