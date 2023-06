Augusta, contributi danni alluvione ottobre-novembre 21: scadenza richieste l’11 luglio

Scade il prossimo 11 luglio il termine per presentare le istanze per la concessione dei contributi di eventi calamitosi di ottobre-novembre 2021 sia per l’ edilizia privata che per le attività produttive.

All’albo pretorio del Comune sono pubblicati gli appositi modelli da utilizzare, predisposti dal dipartimento di Protezione civile della Regione siciliana e contenuti nelle direttive per la concessione dei contributi per i danni causati di dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2021, già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. La fase istruttoria è, infatti, gestita direttamente dai Comuni interessati.