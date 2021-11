Augusta, contributi comunali Covid per attività non alimentari, liberi professionisti e palestre: pubblicato il bando

È stato pubblicato nei giorni scorsi, all’albo pretorio del Comune, il bando per la concessione di sostegni finanziari a favore di imprese commerciali non alimentari e artigianali, gestori di pubblici esercizi, titolari di attività di servizi con comprovata attività svolta almeno dall’1 gennaio 2018, enti del terzo settore con comprovata attività socio-assistenziale svolta almeno dall’1 gennaio 2018, palestre in qualsiasi forma costituite, società sportive regolarmente affiliate alle rispettive federazioni nazionali aderenti al Coni con attività svolte almeno dall’1 gennaio 2018, liberi professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali a partire almeno dall’1 gennaio 2018. E’ successivo all’approvazione del regolamento “Cura Augusta 2.0” dello scorso settembre da parte del Consiglio comunale a seguito delle somme accantonate nel risultato di amministrazione nel rendiconto 2020 pari a 730000 euro.

Il sostegno, pari ad una tantum di 2 mila euro, non verrà assegnato a coloro che hanno usufruito del contributo comunale già l’anno scorso, tranne a chi non ha ricevuto l’importo massimo di 2000 euro.

Tra i requisiti c’è l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, dove previsto, il reddito lordo annuo non superiore a 50000 euro, l’attività deve essere attiva alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con la posizione tributaria nei confronti del Comune. Quest’ultimo requisito vale per il titolare dell’istanza e si intende acquisito per coloro i quali potranno esibire, al momento della richiesta, l’eventuale domanda di rateazione del debito.

La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del comune o in forma telematica tramite posta elettronica certificata dal primo dicembre al 31 dicembre di quest’anno e verranno esaminate da una commissione nominata ad hoc secondo l’ordine di presentazione. Il bando pubblicato è uno degli atti seguiti da vicino dall’ex assessore al Commercio Rosario Costa