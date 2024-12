Augusta, contrasto allo spaccio di stupefacenti: arrestata una donna

Nel corso di un servizio antidroga finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, Agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato una donna di quarant’anni, di origini romene e già nota alle forze di polizia, colta nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’occorso, gli agenti si appostavano nei pressi dell’abitazione della stessa, ove riscontravano un frequente via vai di persone che entravano e uscivano dall’abitazione dell’indagata. Pertanto, i poliziotti facevano irruzione all’interno dell’abitazione ed eseguivano una perquisizione locale e personale, rinvenendo 960 grammi di marijuana, 450 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, suddivisi in migliaia di dosi. Nel corso della perquisizione, venivano, altresì, rinvenuti 825 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata accompagnata nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.