Augusta, contrasto alla povertà educativa dei minori, sinergia pubblico-privato per cercare fondi

Nuovi spazi educativi per i più giovani, un’offerta ludica e culturale più ricca, ma anche nuove soluzioni di welfare comunitario per le famiglie. E’ questo il progetto della Fondazione famiglia Catalano onlus, ideato in partnership con l’associazione Itinera-Percorsi nell’arco di vita, il quarto istituto comprensivo Domenico Costa e il secondo superiore Ruiz che sta partecipando al bando dell’Agenzia di coesione territoriale per la concessione, agli enti del terzo settore, di contributi a fondo perduto per il contrasto alla povertà educativa dei minori.

E’ stato sposato dall’amministrazione comunale come fa sapere l’assessore alle Politiche giovanili Rosario Sicari che sottolinea che “se il progetto entrerà in graduatoria nelle prossime settimane, grazie a questa opportunità che l’amministrazione ha voluto cogliere, i servizi sociali acquisiranno risorse per l’elaborazione di un patto educativo territoriale che –spiega- coinvolgerà tutta la comunità educante. Infatti dall’azione congiunta dei soggetti che, a vario titolo, si occupano di minori, si delineerà a livello locale una linea di politica minorile rivolta alla promozione del benessere di tutti i giovani, soprattutto dei più deboli”.

Es è stata proprio la mancanza di servizi per i minori che ha spinto i vari partner ad ideare questo progetto pilota che prevede interventi rivolti ai minori augustani tra 11 e 17 anni che vivono in situazioni di disagio economico, sociale e culturale, a rischio di dispersione scolastica e che coinvolgeranno anche i gruppi classe con attività dentro e fuori la scuola, docenti e genitori.

“Il progetto prevede un percorso che condurrà i teenagers a riscoprire sé stessi e tutta la comunità educante a riappropriarsi del proprio ruolo nel territorio” – aggiunge Sicari che ricorda che, sempre sul fronte del contrasto alla povertà educativa, il Comune ha anche pubblicato un avviso di manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione, tramite co-progettazione, della candidatura del Comune di Augusta in risposta all’avviso “Educare in Comune” del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del consiglio. Il bando prevede 15 milioni di euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori.

La scadenza, prevista in un primo momento per il 15 febbraio, è stata prorogata a sabato 20 febbraio.