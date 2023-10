Augusta, contrasto alla povertà: approvati progetti per 700 mila euro

Potenziamento del servizio sociale professionale, rafforzamento dei servizi per l’inclusione, servizi di segretariato sociale e progetti di utilità collettiva (Puc). Sono le quattro azioni del Pal, il Piano di attuazione locale del Fondo povertà 2021 approvate, nei giorni scorsi, dalla rete territoriale per la protezione e l’ inclusione sociale del distretto socio sanitario 47 Augusta-Melilli, uno strumento fondamentale dei Comuni per poter concertare le azioni da mettere in campo nel settore delle Politiche sociali e progettare i relativi fondi.

La riunione si è svolta nel salone “Rocco Chinnici” del Municipio, presieduta dall’assessore alla Coesione sociale Biagio Tribulato e composta del collega di Melilli Francesco Nicosia, dall’Asp rappresentata da Lorenzo Spina, direttore del distretto, dai responsabili comunali di settore di Augusta Sebastiana Passanisi e di Melilli Carmela Laganà, da Daniel Amato, dirigente dei rapporti della gestione del distretto per il Comune di Melilli e alla presenza degli stakolders e associazioni del terzo settore che hanno portato il proprio contributo per la progettazione

Per il servizio sociale professionale sono stati previsti 201 mila e 225 euro, di cui la maggior parte, poco più di 192.000 per 5 assistenti sociali per 12 mesi, il rafforzamento dei servizi per l’inclusione ammonta a 280.713 euro e prevede i tirocini di inclusione sociale (87313 euro), educativa domiciliare (90700), 2 psicologi per 12 mesi e 2 sociologi per 4 mesi, l’impegno spesa del servizio di segretariato sociale è di 111.712 euro e di 72.326 euro per i Puc, i progetti di utilità collettiva. I progetti saranno inviati al ministero per l’approvazione definitiva.

“La rete territoriale – ha commentato l’assessore Tribulato- è fondamentale per la progettazione di tutti i fondi che afferiscono al distretto per poter erogare servizi sempre migliori ai nostri cittadini. Da oggi si fissa anche un momento di confronto costante e continuo, che sarà questo tavolo permanente della rete territoriale, che deve portare con tutti gli stakolders portatori di interesse a motivare le argomentazioni a sostegno dei servizi che il distretto deve erogare per tutte le fasce. Le azioni approvate sono anche il frutto dei buoni intenti delle due amministrazioni Di Mare e Carta che sinergicamente operano nel distretto”.