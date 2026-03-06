Augusta, contrasto al bullismo e al cyberbullismo: proseguono le attività del comprensivo Corbino

Proseguono le attività organizzate dal team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo (composto dalle insegnanti A.Morbelli, S.Noè e A. Riccobono) del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, volte a informare e formare adulti e ragazzi per migliorare le relazioni che, al giorno d’oggi, possono essere fragili o complicate.

Dopo l’incontro, rivolto a genitori e docenti, dal tema “Essere genitori nell’era Digitale: conoscere per proteggere”, durante il quale è intervenuto il Commissario Capo della Polizia Postale di Catania Antonio Pennisi, giovedì 5 marzo all’auditorium G. Fava del Plesso S. Todaro, si è svolta una conferenza sul bullismo e sul cyberbullismo con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Augusta rivolto a docenti, genitori e alunni.

Il Capitano Luca Pisano, con professionalità e competenza, dopo aver evidenziato quanto sia importante conoscere gli elementi caratterizzanti del bullismo per agire tempestivamente, ha fatto un excursus che, partendo dal significato in sé del termine, ha spiegato la differenza tra bullismo diretto ed indiretto, delineando le figure che sono parte attiva e passiva del fenomeno, senza trascurare il ruolo degli spettatori. Ha poi messo in risalto come l’utilizzo di mezzi elettronici, che garantiscono in parte l’anonimato del molestatore, abbiano indebolito le remore etiche e creato un’assenza di limiti spazio-temporali sfociando nel cyberbullismo. Bisogna quindi fuggire dai luoghi comuni perché il bullismo non è una ragazzata, ma un fenomeno vero e proprio con conseguenze a breve e a lungo termine. Infine ha sottolineato come il bullismo non sia un reato in sé, ma sia un grande contenitore di più reati insieme per cui è importantissimo riconoscere i segnali di disagio, per intervenire prima possibile e prevenire problemi maggiori. Il Capitano Pisano è stato accompagnato dal maresciallo Paolo Cassia, che ha testimoniato il suo impegno pluriennale a fianco delle scuole per educare i ragazzi a riconoscere le situazioni critiche e cercare l’aiuto degli adulti di riferimento. I militari e la Dirigente scolastica hanno poi risposto alle domande dei genitori.

Al termine dell’incontro ha avuto luogo la premiazione del concorso interno “Spegni l’odio, accendi il rispetto”, un’iniziativa che ha visto i ragazzi dell’Istituto megarese impegnarsi con creatività e sensibilità nel promuovere messaggi positivi, inclusivi e orientati alla convivenza civile.

Al di là dei vincitori per le varie categorie, la Dirigente ha sottolineato come sia stato bello rendersi conto del grande impegno che tutti i partecipanti hanno dimostrato. Si sono tuttavia classificati primi: per le V Primaria gli alunni della V A con la produzione di un laptop; per la scuola secondaria gli alunni della I B col video “Il peso delle parole”, per le classi seconde i ragazzi della II C con un elaborato grafico ed infine per le terze un video prodotto dagli alunni della classe 3 C.