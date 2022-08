Augusta, contrada Torre ripulita dai rifiuti che sono subito ritornati. Sporcaccioni beccati dalle telecamere

Neanche il tempo di ripulirla qualche giorno fa e di nuovo sono spuntati i rifiuti in contrada Torre, lungo la provinciale 57 che da Brucoli arriva fino a Carlentini, da sempre “prescelta” per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e per le discariche abusive che sono state eliminate da poco dal Comune con una pulizia straordinaria.

Neanche telecamere ad alta risoluzione installate dal Comune che ha, tra l’altro, pure reso noto la loro presenza la scorsa settimana, hanno “spaventato” qualche incivile che ha continuato, in questi giorni, a lasciare la propria immondizia ai bordi della strada, come se niente fosse e rimanendo così immortalato nelle immagini che sono state pubblicate su Facebook dal Comune e che adesso sono al vaglio del comando di Polizia municipale.

“Non ho parole contro questi sporcaccioni ma una cosa è chiara: pagherete multe salatissime. Sono sicuro che si toglieranno il vizio di abbandonare i rifiuti in giro una volta per tutte. Noi non molleremo e li prenderemo uno per uno”– ha scritto sul social network il sindaco Giuseppe Di Mare