Augusta, contagi in discesa. Solo due i ricoverati al Covid center dell’ospedale Muscatello

Drastico calo dei positivi al covid 19 ad Augusta. Ad oggi sono 35, cosi come si apprende dal sindaco Peppe Di Mare, un numero quasi dimezzato rispetto ai 66 di venerdì scorso che indica un netto miglioramento e fa ben sperare per il futuro.

Situazione decisamente buona anche al Covid center dell’ospedale Muscatello, dove fino a ieri erano solo due ricoverati nella struttura a secondo piano del nosocomio cittadino e dove, già da alcune settimane, i contagiati meno gravi che avessero bisogno del ricovero vengono accolti solo in uno dei due repatri da 20 posti, in particolare in quello della ex Medicina. Risulterebbe vuoto già da tempo invece, l’altro reparto che si trova sullo stesso piano, ovvero l’ex Chirurgia.