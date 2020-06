Augusta, contagi a zero: chiude come albergo sanitario Città della notte

Ha chiuso i battenti come albergo sanitario per malati covid dimessi dagli ospedali, o in attesa dell’esito del tampone e lavoratori e non arrivati ad Augusta da altre regioni, che necessitavano di fare la quarantena fuori dal proprio nucleo familiare “Citta della notte”, la prima struttura alberghiera in provincia di Siracusa utilizzata per questo durante l’emergenza del coronavirus.

Le ultime persone che vi hanno soggiornato sono state dimesse già nei giorni scorsi e l’azzerarsi dei contagi in provincia ha reso inutile mantenere aperta la struttura, che si trova al bivio per la strada per Villasmundo. Dopo essere stata sanificata dall’Asp è già stata consegnata alla società proprietaria.

In questi due mesi di utilizzo, dal 4 aprile al 3 giugno, dopo la stipula della convenzione con l’Asp che prevedeva l’impiego di 49 posti letto e a seguito dell’ordinanza 10 del presidente della Regione, sarebbero state una trentina le persone che vi hanno soggiornato dentro una delle stanze, da cui non potevano uscire, né ricevere visite a parte gli infermieri del distretto di Augusta che li controllavano quotidianamente. Sono stati anche creati percorsi ad hoc con separazione tra zone cosiddette sporche e pulite.

Il giorno dopo la chiusura di Città della notte, avvenuta il 3 giugno scorso, è stata, invece, aperta con le stese finalità la Casa del pellegrino di Siracusa