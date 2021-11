Augusta, conta dei danni del ciclone Apollo, prima stima: un milione di euro

Ammonterebbe ad almeno un milione di euro la stima dei danni che il ciclone Apollo ha provocato sul territorio di Augusta forse il più colpito dall’eccezionale ondata di maltempo degli ultimi giorni. Lo dice il sindaco Giuseppe Di Mare che assieme agli uffici e ai dirigenti sta predisponendo l’elenco ufficiale delle criticità che dovrebbe essere pronto a giorni, ma anche delle spese sostenute da inviare alla Regione per chiedere lo stato di emergenza. “Stiamo preparando insieme ai dirigenti delibera di giunta per chiedere lo stato di emergenza alla Regione anche se io già l’ho chiesto con una nota scritta – spiega – è vero che siamo stati già inseriti dalla Regione nell’elenco dei comuni in stato di emergenza per il maltempo precedente al ciclone Apollo, ma è anche vero che in quel caso era per gli allagamenti e non per i problemi strutturali che si sono verificati con il ciclone”.

E che riguardano, tra gli altri, via Marina Levante dove è peggiorato lo smottamento che già esisteva, al lungomare Paradiso le barriere frangiflutti quasi non ci sono più, al Faro Santa Croce si sono aperte due buche sulla strada e “stiamo cercando di capire cosa vuol dire. Al plesso Morvillo del secondo istituto comprensivo Corbino abbiamo dovuto chiudere due stanze a acqua delle infiltrazioni d’acqua, così come anche allagamenti anche consistenti si sono verificati in diversi edifici comunali tra cui il palazzo di città al primo piano”– prosegue il sindaco.

Per non parlare delle tante buche e piccole voragini che si trovano in giro per la città e che si sta cercando di tamponare o le tante le zone rimaste al buio, come per esempio un tratto di viale Risorgimento, via Corbino e via Ruiz, per rimanere solo al centro storico, per la cui soluzione oggi è in programma la firma del contratto con la società che si occuperà della manutenzione.

A questi danni si aggiungono anche le spese finora sostenute per risolvere le emergenze più immediate, prima fra tutte la liberazione dall’acqua di strade e viali, soprattutto nella zona di Agnone Bagni, che sconta decenni di edificazione selvaggia. “Qui c’è ancora qualcuno che non può uscire di casa e ieri abbiamo accompagnato una signora a stare da un’ amica per qualche giorno. Ad oggi ad Agnone abbiamo tolto 9800 metri cubi di acqua ma secondo me – aggiunge Di Mare- non siamo neanche a metà. Di sole idrovore abbiamo speso 1000 euro al giorno”. Perché se è vero che la Regione con il dipartimento di Protezione civile è intervenuto prontamente in aiuto del Comune con mezzi e personale è anche vero che sono carico dell’Ente locale le spese, per esempio, della benzina per azionare le pompe a ciclo continuo o anche per le ditte private che hanno ripulito i questi giorni canaloni, strade, rimosso detriti e pali della luce caduti.