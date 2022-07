Augusta, consuntivo 2021, debiti fuori bilancio, estinzione, anticipazione di liquidità: via libera in Consiglio

Rendiconto di gestione 2021, estinzioni di anticipazioni di liquidità, variazioni al piano triennale delle Opere pubbliche e al previsionale e debiti fuori bilancio. Sono questi i punti all’ordine del giorno approvati dalla sola maggioranza durante l’ultima seduta di Consiglio comunale dei giorni scorsi, a cominciare dal rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 che ammonta a poco più di 62 milioni di euro bocciato dai consiglieri di opposizione Manuel Mangano, Milena Contento, Corrado Amato e Ciccio La Ferla.

Stesso voto per l’ estinzione della anticipazione di liquidità con Cassa deposit ie prestiti-per 15 milioni e 267 mila euro con scadenza al 31/5/2042 ed erogata in due tranche al 31/5/ 2013 e al 31/10/2013 – richiesta dalla giunta con apposita delibera del 30 maggio. Per ridurre il debito e pagare anche meno interessi sulla somma concessa, a suo tempo per pagare i debiti del Comune, l’amministrazione ha chiesto di estinguere la quota capitale per poco più di 13 milioni, ricevendo l’adesione alla proposta della Cassa depositi e prestiti e l’atto doveva passare dal Consiglio che ha votato in maniera favorevole, con il “no” dei 4 esponenti della minoranza.

Disco verde, sempre dalla sola maggioranza, anche per le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 che ha visto incrementare i capitoli del costo della discarica dei rifiuti, del personale per l’aumento delle ore di lavoro degli ex precari, per la fornitura del gas nelle scuole, per eventi culturali, pulizia cimitero e mensa scolastica.

Altro punto in discussione che ha ricevuto il via libera della maggioranza, più i voti favorevoli di Contento e Amato, sono state le variazione al programma triennale delle Opere pubbliche 2022-2024, con l’inserimento del progetto per realizzare una piazza a Monte Tauro vicino, con annesso parcheggio e area mercatale, con fondi (176 mila euro) derivanti da compensazione per installazione di impianti fotovoltaici nel territorio, ma anche progettiper realizzare un ponte sul torrente Porcaria, per l’ efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione di servizi smart working, per la manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Augusta -centro storico e Paradiso-, progetti di mitigazione del rischio idraulico delle contrade Oliveto e Bongiovanni, nel versante ovest di ingresso alla città di Augusta, il completamento dell’impianto di illuminazione dell’ex provinciale 1 nel tratto compreso tra viale America e la nuova caserma dei vigili e via Xiacche e la realizzazione di un teatro comunale.

Il consiglio ha, infine, approvato il riconoscimento di legittimità di alcuni debito fuori bilancio derivanti da sentenze del tribunale di Siracusa: uno pari a quasi 5000 euro per il risarcimento danni di un centauro che ha avuto un incidente stradale per la presenza di una buca sul manto stradale,un altro di 2690 in aggiunta al precedente risarcimentodanni per la caduta di un cestino porta rifiuti su un minore,un altro pari a 72 mila e 242 euro che riguardava un contenzioso finito in tribunale per le somme dovute ad un ingegnere D.B., che si è occupato del piano generale del cimitero.

Ammonta a 1033 euro il debito riconosciuto in favore dell’architetto A.A. che ha seguito il progetto “Thapsos Megara”, infine disco verde per un totale di 17220 euro per debiti fuori bilancio per sentenze emesse dal giudice di pace di Siracusa per 3 ricorsi in opposizione ad altrettanti verbali di contestazione del Codice della Strada , per il risarcimento danni per un sinistro autonomo dovutoalle pessime condizioni del marciapiede e un altro per spese legali che il Comune è stata condannata a pagare in riforma di una sentenza del Tar di Catania.

In apertura di seduta si sono registrati alcuni screzi tra il presidente del Consiglio Marco Stella e l’esponente dell’opposizione Ciccio La Ferla, quest’ultimo aveva inviato, tempo addietro, delle Pec ad alcuni assessori per evidenziare una “grave carenza” sulla viabilità di Monte Tauro e non avendo ricevuto risposta ha chiesto di parlare in aula.

“Il presidente mi ha concesso di parlare e poi ha ribadito di avere fatto uno strappo alla regola, come se avesse fatto una cortesia. – ha poi commentato– È bene ricordare al presidente Stella che, a mio avviso, su questioni di estrema importanza i consiglieri vanno ascoltati senza porre limiti. Non si può attendere che il presidente convochi un consiglio con le interrogazioni all’ordine del giorno potrebbe essere troppo tardi”.

La questione riguardava la mancanza di segnaletica stradale all’incrocio tra via Salerno, ex provinciale 61 con via Spinelli e tutta la viabilità secondaria: “in queste strade si sono verificati negli anni pericolosi incidenti per via della mancanza di viabilità e per l’inesistenza della illuminazione. In questo periodo estivo questa viabilità è scenario di un via vai di autovetture e moto anche a velocità sostenuta. Si ritiene inverosimile che una situazione di estremo pericolo venga sottovalutata. –ha proseguito- Il sindaco Di Mare nella stessa seduta ha dichiarato di provvedere. Resto in attesa di vedere l’impegno promesso in tempi brevissimi e nella stessa seduta ho diffidato l’amministrazione a intervenire con urgenza evidenziando le responsabilità qualora si dovessero verificare ancora incidenti”.

Secondo l’ex consigliere di maggioranza, infine, il regolamento per le adunanze del Consiglio comunale “deve essere rivisto in quanto assolutamente inadeguato. Mi impegno con altri consiglieri a predisporre una proposta di nuovo regolamento che consenta per motivi gravi di estrema urgenza la discussione in consiglio senza attendere la discrezionalitá di un presidente che ha dimostrato poca sensibilità su questioni di salute pubblica” – ha concluso