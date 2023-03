Augusta, Consulta delle famiglie: si è dimesso il segretario Caruso

Si è dimesso da segretario della Consulta delle famiglie del Comune di Augusta Antonio Caruso, presidente dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets.

“Una decisione lungamente ponderata ma che, inevitabilmente, mi ha portato a questa scelta– ha detto- Non elenco i motivi, ma semplicemente ho constatato una veduta degli obiettivi, differenti dai miei. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Giuseppe Di Mare per avermi precedentemente dato questa opportunità. Un’esperienza in più, dove anche le cose negative mi hanno lasciato un insegnamento”.

L’associazione resterà all’interno della Consulta per portare avanti quelle attività che saranno decise all’interno dell’organismo del terzo settore e a breve verrà designato in associazione un referente che vi farà parte.