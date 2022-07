Augusta, Consulta delle famiglie: prima riunione al Comune

Si è tenuta nei giorni scorsi, nel salone “Rocco Chinnici” di palazzo di città, la prima conferenza comunale sulla famiglia, organizzata dalla Consulta delle famiglie del Comune insieme all’assessore alle Politiche della famiglia Ombretta Tringali e alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito.

Ha aperto i lavori il presidente Maurizio Blandino, che ha ricordato il compito importante che spetta all’organismo, ovvero “dare risalto e voce alle famiglie, intesa come nucleo base della società, a partire dai più piccoli fino ad arrivare agli anziani”, mentre il sindaco Giuseppe Di Mare ha illustrato le prime iniziative messe in atto quali buoni spesa, il servizio trasporto scolastico, il servizio mensa, parco giochi e spazi ricreativi.

Ospite d’onore dell’incontro è stato Gigi De Palo, presidente nazionale del forum delle associazioni familiari che ha spiegato quali devono essere le funzioni principali della Consulta delle famiglie, intesa non come uno sfogatoio ma come luogo di ascolto e proposta che dia supporto all’amministrazione comunale in ambito di servizi alla cittadinanza e soprattutto alle famiglie fragili e con difficoltà economiche. Altro tema evidenziato è stato il fenomeno del calo delle nascite soprattutto al Meridione con un impatto economico e sociale enorme. Infine ha spiegato la campagna promossa dal Forum nazionale per l’introduzione dell’ assegno unico in Italia.

A seguire è intervenuto il presidente provinciale del Forum delle associazioni familiari, Salvo Sorbello, che ha ribadito quanto sia importante l’istituzione della Consulta in una realtà importante come quella augustana. Hanno partecipato all’incontro anche il consigliere comunale Paolo Trigilio, presidente della terza commissione consiliare che ha riportato i vari passaggi in seno al Consiglio comunale per l’istituzione della Consulta.

A conclusione dell’incontro l’assessore alla Famiglia Ombretta Tringali si è detta grata con tutti i membri della Consulta presenti per “aver aderito a questo importante impegno che li vedrà coinvolti nella progettazione a beneficio delle famiglie augustane e in particolare con la responsabile dell’VIII settore Sebastiana Passanisi per il lavoro svolto dagli uffici per l’attivazione di tutti i servizi svolti ad aiutare le famiglie.