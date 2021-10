Augusta, Consulta delle famiglie: plauso dal Forum provinciale delle associazioni familiari

Bene il Comune di Augusta che ha approvato la consulta della famiglie, con l’auspicio altri comuni della provincia possano seguirne l’esempio e che venga riattivata la Consulta della famiglia di Siracusa, a suo tempo deliberata e insediata.

Ad intervenire sul neonato organismo che si esprimerà per individuare politiche familiari più opportune ed esprimerà pareri, indicazioni e proposte per superare ogni forma di esclusione e di emarginazione è il Forum provinciale delle associazioni familiari: “è importante che il Comune di Augusta – affermano il presidente provinciale Salvo Sorbello e la sua vice Concetta Florio – riconosca la famiglia come soggetto sociale in quanto luogo di trasmissione di valori culturali, sociali e spirituali essenziali per la crescita e lo sviluppo di ogni persona. Favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, sostenere la maternità e la paternità consapevoli, prevenendo e rimuovendo le difficoltà economiche che possono indurre la madre all’interruzione di gravidanza, promuovere sia l’attività di tutela dei minori orfani o comunque privi del supporto dei genitori, sia l’assistenza delle persone con disabilità, sono obiettivi essenziali in un momento in cui le famiglie si trovano a fare i conti con le pesanti difficoltà della crisi. Le famiglie, specie quelle con figli, vanno sostenute per il ruolo sociale svolto ed è importante che venga messa al centro”.