Augusta, consolidamento del Castello svevo e demolizione del carcere. Archeoclub: “conservare una parte di storia”

“Pur condividendo la necessità di eliminare le cosiddette superfetazioni che gravano sulla struttura originaria provocandone lo scivolamento ciò non di meno corre l’obbligo, a nostro avviso, di conservare e tutelare almeno una parte dell’architettura penitenziaria testimone di periodi storici vissuti dalla città in taluni casi ancora vivi nei ricordi dei nostri concittadini; basti pensare al legatore di libri, il falegname, il fabbro o il falegname cui spesso i cittadini di Augusta si rivolgevano per le proprie esigenze”. Lo dice la presidente di Archeoclub Augusta, Mariada Pansera che conferma la posizione sul consolidamento e restauro del castello svevo, già espressa alla Soprintendenza di Siracusa in una nota inviata il 15 giugno 2020 in cui si sottolineava l’importanza di conservare, appunto, la memoria del carcere rappresentata dalle cosiddette “superfetazioni”, edificate sui piani sovrastanti dopo il 1890 quando il castello fu appunto adibito a carcere e che, secondo i tecnici della Sovrintendenza di Siracusa, gravano sul monumento mettendo seriamente a rischio la stabilità.

“Inoltre, appreso dai punti 3 e 4 del progetto di demolizione che “ nella fase di progettazione non è stato possibile ispezionare alcune zone del complesso, pertanto la verifica sarà effettuata in fase esecutiva e dopo l’apprestamento di appropriati anditi di servizio che ne consentiranno una più sicura verifica dei locali”, la presidente dell’associazione ritiene importante effettuare non solo ispezioni diagnostiche più approfondite ma, “proprio allo scopo di limitare e contenere le demolizioni previste per la struttura carceraria di intervenire con un rafforzamento dal basso con le cosiddette “ barriere soffolte””.

Pansera nei giorni scorsi ha preso parte alla conferenza on-line voluta dalla Soprintendente dei Beni culturale di Siracusa Donatella Aprile e dall’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà che in una nota sottolinea che “l’incontro, che era stato già programmato sin dai mesi scorsi e che si sarebbe dovuto svolgere i primi di ottobre, era stato rinviato per consentire alla nuova giunta comunale di Augusta di insediarsi e di partecipare pienamente all’iniziativa. Massima continuerà ad essere la collaborazione che la Regione darà al Comune di Augusta per la tutela, la salvaguardia e il restauro di un bene monumentale dal grandissimo valore storico-culturale” – si legge in una nota l’assessore Samonà