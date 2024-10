Augusta, Consiglio: via libera al Piano triennale delle opere pubbliche 25-27

Lavori per la costruzione dei loculi del cimitero (785 mila euro), per la manutenzione straordinaria dell’acquedotto (150 mila), della rete del sistema idrico (300 mila), di messa in sicurezza della scuola Corbino (400 mila), di ristrutturazione di un immobile per realizzare un centro polifunzionale (1 milione 583 mila euro), di rigenerazione urbana della zona ovest dei Giardini pubblici (1 milione e 750 mila), di riqualificazione della viabilità in Borgata (810 mila) e di accesso al centro storico (410 mila), di efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (3 milioni e 973 mila) e di ristrutturazione e miglioramento del campo sportivo Fontana (670 mila). Sono questi alcuni degli interventi contenuti all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, elenco 2025, approvato l’altro ieri sera dal Consiglio comunale dalla sola maggioranza con il voto contrario dei due consiglieri di minoranza Milena Contento (Nuovo patto per Augusta) e Giancarlo Triberio (Pd) e l’astensione di Uccio Blanco (5 stelle), che hanno chiesto soprattutto conto della somma, inserita tra le voci del documento programmatico, per lavori di messa in sicurezza del campo sportivo Fontana che, com‘è, noto, si stanno realizzando con fondi ministeriali gestiti dal commissario unico per le bonifiche.

“I 600 mila euro sono soldi di un mutuo che il Comune aveva acceso decenni fa per la riqualificazione del Fontana, e di cui è stata chiesta ed autorizzata la devoluzione alla Cassa depositi e prestiti, che saranno girati alla struttura commissariale, proprio perché il progetto si è evoluto nel tempo. Non ha più quella natura prettamente di bonifica, ma ci sono altri interventi che sono stati previsti” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha aggiunto che il Comune ha sottoscritto una convenzione con la struttura commissariale per poter fare anche questi altri lavori aggiuntivi alla messa in sicurezza del campo di calcio che consistono nella realizzazione anche di una pista di atletica a sei corsie, per il salto in alto e in lungo, in modo da dare la possibilità a tutti di poter fare sport. Spiegazioni che, però, non hanno convinto la minoranza, in particolare il consigliere Contento che ha dichiarato che avrebbe voluto “votare favorevolmente il piano triennale perché penso che ci sono delle cose importanti per la città che meritavano di essere votate favorevolmente, ma le perplessità su questa questione di affidare 600 mila euro dal bilancio comunale a un altro ente senza una destinazione specifica mi inducono, a tutela dalla mia figura di consigliera comunale, di votare contrario”.

Durante la seduta sono stati approvati l’aggiornamento del catasto incendi del Comune di Augusta con l’approvazione dell’elenco aree percorse dal fuoco 2023, la terza variazione di bilancio che prevede una distribuzione di somme in alcuni capitoli come quello del personale, variazioni al fondo povertà delle Politiche sociali con 41 mila euro di incremento rispetto all’anno precedente e il contributo per manifestazioni culturali di 98 mila euro. “Sono state svincolati circa un milione e quattrocentomila euro di somme suddivise tra il settore Lavori pubblici e progettazione e illuminazione, che serviranno a continuare a rendere più qualificate o a riqualificare le strade cittadine. Parliamo di circa 700 mila euro a settore per fare altre strade, portare l’illuminazione o adeguare l’illuminazione dove serve. E’ un’operazione che va oltre il valore economico perché con questo milione e quattro cominciamo anche a fare quel processo lungo di provare a rendere meno rigido e meno pesante il nostro bilancio e soprattutto lo riversiamo interamente sulle strutture più importanti della nostra città che sono le vie o le strade”- ha dichiarato il sindaco.

La seconda variazione al piano triennale, elenco 24, approvato ha riguardato l’aggiornamento prezzi del progetto di viabilità di viale Risorgimento, viale Italia e via Lavaggi, di piazza Risorgimento e l’efficientamento energetico. Disco verde anche al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio con il Cumi di 184 mila e 779 euro e la ratifica della deliberazione di Giunta sulla variazione di bilancio relativa all’appena concluso Trofeo delle Regioni.

Alla richiesta del consigliere di 5 Stelle Roberta Suppo di sapere come mai non erano state inserite in quel consiglio comunale le interrogazioni che ancora aspettano e che non erano state trattate alla precedente seduta, ha replicato il presidente Marco Stella affermando che, dopo che la conferenza dei capigruppo è andata deserta, ha deciso di organizzare due consigli comunali uno dei quali sarà dedicato a interrogazioni e mozioni.