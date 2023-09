Augusta, Consiglio su affidamento lavori portuali: non ci sarà la deputazione. L’opposizione attacca, il presidente replica

La proposta di affidamento da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania ad un unico concessionario arriverà martedì in Consiglio comunale, ma non in una seduta monotematica, ma inserita tra i vari ordini del giorno e senza la presenza della deputazione. E questo scatena la reazione dei consiglieri comunali di opposizione Milena Contento, Roberta Suppo, Francesco La Ferla, Giancarlo Triberio e Sebastiano Blanco che avevano richiesto la seduta il 22 agosto e che il 5 settembre, con l’aggiunta anche del collega Pippo Gulino, con un’altra nota hanno chiesto al presidente del Consiglio comunale che l’argomento fosse trattato come consiglio monotematico “considerato che, a nostro modo di vedere ed interpretando lo stato di preoccupazione di tutti gli operatori portuali di Augusta, la realizzazione di tale progetto venticinquennale porterà inevitabilmente alla crisi del comparto, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro” e che l’invito fosse esteso a tutta la deputazione “poiché l’Adsp del mare di Sicilia orientale è un ente pubblico sottoposto al controllo del ministero delle Infrastrutture e della Regione siciliana e ritenendo utile per il dibattito e per l’interesse generale il coinvolgimento della deputazione nazionale e regionale della provincia di Siracusa”.

“Purtroppo stamani verbalmente, il presidente del Consiglio comunale ci ha risposto di non voler accogliere la nostra richiesta – scrivono in una nota- Tale presa di posizione, oltre ad essere irrispettosa nei confronti di deputati e senatori, che rammentiamo a chi non lo ricordasse, sono rappresentanti eletti dal popolo, fa chiaramente comprendere da quale parte sta questa amministrazione. Noi stiamo con le imprese, i lavoratori portuali e con la città di Augusta”.

“Io da trent’anni so da che parte sto, forse loro non sanno da che parte stare”– replica il presidente Marco Stella che dichiara di aver accolto, anche perchè “la condivido”, la prima richiesta di convocazione del Consiglio invitando alla seduta di martedì 12 settembre, alle 17, il presidente dell’Adsp e 3 componenti del comitato di gestione, i presidenti delle due associazioni portuali, gli operatori che non ne fanno parte e i sindacati.

“La richiesta aggiuntiva di invitare la deputazione regionale e nazionale la vedo fuori luogo, perché martedì tratteremo un atto di un ente terzo come l’Adsp. Intanto capiamo cosa sta succedendo visto che l’Adsp ha colto l’invito a partecipare, se poi rileviamo dai lavori una drammaticità tale convocheremo un consiglio coinvolgendo altri attori.”– conclude