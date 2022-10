Augusta, Consiglio comunale: si è dimesso Marco Patti del Movimento 5 stelle

Si è dimesso oggi il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Marco Patti, che alle ultime amministrative 2020 è stato riconfermato a palazzo San Biagio per la seconda volta consecutiva, con 410 voti tra i più votati tra gli eletti e colui che ha avuto il maggior consenso tra i pentastellati.

Al suo posto subentra come prima dei non eletti tra i grillini, con 151 voti, Aurora Di Grande, che però su Facebook ha preannunciato di non poter accettare se pur con rammarico: “in questi due anni la mia vita è cambiata e nei prossimi mesi dovrò viaggiare molto per completare il mio percorso formativo. Questo mi porterà lontano da Augusta e non mi sembra opportuno accettare un tale incarico sapendo già che sarei molto assente” – ha scritto. Se formalizzerà la rinuncia all’incarico primo dei non eletti sarà Federico Palazzotto con 142 voti.

Il presidente del consiglio comunale Maroc Stella ha inserito surroga, giuramento e convalida del nuovo consigliere comunale nella seduta già convocata per giovedì 6 ottobre alle 18 alla sala “Giacinto Franco” di palazzo San Biagio per discutere e deliberare su variazione al bilancio di previsione 2022/2024, approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo (Ret), riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio e la mozione di indirizzo su proposta di modifica dello Statuto comunale mediante l’introduzione di un nuovo articolo nello Statuto comunale recante norme dirette a garantire il riconoscimento del diritto di accesso ad internet nell’ambito delle norme statutarie vigenti.