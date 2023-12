Augusta, Consiglio comunale, Palazzotto: “in maggioranza ma da indipendente”

“Ho già votato in Consiglio comunale a favore del Piano triennale delle opere pubbliche e adesso penso sia importante sostenerlo, ancora una volta da indipendente, ma con coerenza insieme alla maggioranza”. Lo scrive in una Pec il consigliere comunale Federico Palazzotto, eletto a palazzo san Biagio con il Movimento Cinque stelle da cui tuttavia, già subito dopo il suo ingresso in aula dopo le dimissioni di Marco Patti e la rinuncia della prima dei non eletti Aurora Di Grande, si era allontanato dichiarandosi indipendente. Una posizione, questa, che il consigliere sottolinea di continuare ancora a mantenere, pur dichiarandosi nella maggioranza del sindaco Giuseppe Di Mare, che da qualche mese ha dichiarato la sua adesione a Fratelli d’Italia insieme a quella del vice sindaco e dell’assessore alla Cultura, ed ha all’interno della giunta anche esponenti di Mpa, Forza Italia e Lega.

Palazzotto, in sostanza, vota insieme alla maggioranza di cui dichiara di fa parte, ma al contempo non vuole essere etichettato come appartenente a quel partito o gruppo politico, anche se in un post su Facebook apparso proprio oggi nella pagina del sindaco scrive di aver “deciso di aderire al gruppo consiliare del sindaco” con cui posta una foto insieme.

“Ho avuto la possibilità, circa un anno fa, di subentrare in consiglio comunale e di poter rappresentare, dai banchi dell’opposizione, le criticità segnalate dai miei concittadini, in alcuni casi risolte anche grazie alla solerzia dell’amministrazione comunale. – si legge ancora nella Pec- Ho esercitato il mio mandato da consigliere indipendente, come da mia prima dichiarazione in aula, valutando di volta in volta i provvedimenti all’ordine del giorno, senza condizionamenti politici. A volte non mi sono trovato d’accordo con la maggioranza, altre volte sì. Alle porte del 2024 ho valutato le progettualità “seminate” dall’amministrazione Di Mare, non solo quelle a valere sul Pnrr, che necessitano di grande spinta perché possano vedere la luce: rigenerazione urbana, palestre, asili nido, strade”. Da qui il suo annuncio di voto favorevole al piano triennale delle Opere pubbliche che arriverà in Consiglio comunale il prossimo 14 dicembre, nella seduta convocata alle 18, 30.