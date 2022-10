Augusta, Consiglio comunale, nuovo ingresso: ha giurato Palazzotto, prende il posto di Patti

Nuovo ingresso al Consiglio comunale di palazzo San Biagio. A subentrare nella seduta di ieri sera a Marco Patti, consigliere del Movimento 5 stelle che si è dimesso dalla carica qualche giorno fa per motivi personali, è stato Federico Palazzotto. Con i suoi 142 voti ottenuti alle amministrative del 2020 è risultato il secondo dei non eletti della lista dei pentastellati, la prima dei non eletti era, infatti, Aurora Di Grande (151 preferenze), che era in aula e dopo la surroga ha dichiarato, così come aveva già fatto via social, di non poter assumere l’incarico per motivi di studio che la porteranno fuori da Augusta.

Si è così dimessa da consigliere comunale, lasciando spazio a Palazzotto che ha giurato davanti all’aula, presieduta da Marco Stella e alla presenza del segretario generale del Comune Sebastiano Marano e non ha fatto alcuna dichiarazione.