Augusta, Consiglio comunale: Manuel Mangano aderisce all’Mpa

“Dopo giorni di discussione e di lavoro serrato al fine di tracciare un nuovo percorso politico, dopo averne a lungo discusso, ho scelto di accogliere l’appello a me più naturale, quello moderato e riformista, aderendo al Movimento popolari e autonomisti”. A dichiararlo è il consigliere comunale Manuel Mangano che, da sempre renziano, nelle scorse settimane aveva lasciato il partito di Italia viva, anche con un po’ di polemica: “Non posso più accettare che la Sicilia, terra dal potenziale fuori misura, sia relegata a tema di quarto ordine dai governi nazionali, mentre le nostre città scivolano in basso nelle classifiche della vivibilità e i miei coetanei continuano a scappare. – aggiunge in una nota- Partiremo con un grande lavoro dalla città di Augusta per lanciare il nostro modello in tutte le comunità in cui MpA continua a crescere e raccogliere adesioni. Avere a fianco l’esperienza e la visione politica dell’onorevole Carta, ci permetterà di giocare colpi di fuoriclasse, i fatti parlano chiaro”.

Sul neo gruppo dell’MpA in Consiglio comunale il neo autonomista fa sapere che seguiranno altre comunicazioni “per essere chiari sin da subito nei confronti dei cittadini”.