Augusta, Consiglio comunale: ha giurato il “grillino” Blanco. Approvate le variazioni di bilancio

Nuovo ingresso in Consiglio comunale. Ieri pomeriggio nella sala Giacinto Franco ha infatti giurato Uccio Blanco primo dei non eletti del Movimento 5 stelle subentrato alla consigliera comunale Chiara Tringali che si era dimessa a giugno dopo essere stata assunta all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Un ritorno per il pentastellato tra i banchi nell’aula consiliare che lo ha, infatti, visto già sedere nella passata legislatura quando però era in maggioranza.

Dopo la surroga la pubblica assemblea ha votato all’unanimità dei 21 consiglieri presenti, di cui 6 di opposizione, la ratifica della delibera di giunta municipale sulle variazioni di bilancio e al Dup 2023/2025 relative alla concessione di un contributo da destinare a indagini geognostiche e per le verifiche strutturali volte all’ottenimento della certificazione di vulnerabilità sismica negli edifici adibiti ad uso scolastico

Gisella Vaccaro, responsabile del settore Finanze ha spiegato in aula che l’urgenza di votare l’atto nasce da una comunicazione del responsabile del quarto settore Carmelo Bramato perchè in seguito a un finanziamento della Regione si è dovuto procedere in quanto i lavori già iniziati dovranno concludersi entro 31 agosto 2023. “Si tratta di 131 mila euro, ennesimo finanziamento che siamo riusciti a portare nella nostra città che va a misurare al vulnerabilità sismica per sette edifici che hanno avuto una priorità dall’ufficio tecnico rispetto ad altre”– ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare.

Il consigliere del Pd Giancarlo Triberio ha sottolineato che “ci ritroviamo a ratificare di corsa una delibera di giunta già di qualche mese fa per un finanziamento importante, sarebbe giusto che questi atti venissero portati con i tempi giusti” stigmatizzando anche che, a suo modo di vedere, “mancano due scuole che sono più datate come il plesso Cappuccini e saline mentre si inserisce il plesso di via Eroi di Malta che è stata ristrutturata da poco o la scuola Morvillo che è più recente”.

Il consigliere nonché assessore Rosario Sicari ha replicato “che non è la prima volta che il Comune riceve questo finanziamento e, quindi, già la precedente amministrazione l’aveva ottenuto e una parte di scuole hanno ottenuto il certificato di vulnerabilità sismica”. “Ben vengano queste verifiche, però mi preme dire che ancora dopo due anni attendiamo il piano di protezione civile, no mi pare che ci sia ombra di questo atto”– ha sottolineato Milena Contento

Approvate dalla sola maggioranza, astenuto il consigliere di opposizione Manuel Magano, contrari i colleghi Triberio, Contento, Suppo, Blanco e La Ferla, anche le variazioni di bilancio consistenti in una previsione di aumento di entrata per 620 mila euro: 520 mila euro che proverranno dai soldi dei cittadini per costruire nuove cappelle private al cimitero e 100 mila euro dagli oneri di costruzione della Terna che verranno impiegati per illuminazione e strade. Tra gli interventi previsti lo sblocco della viabilità nel tratto di strada vicina piazza delle Grazie e per continuare la bretella al lungomare Rossini, ha spiegato il sindaco Di Mare

Tra le variazioni interne al bilancio, ovvero spostamenti da un capitolo all’altro, ci sono anche 80 mila euro per le manifestazione culturali, contestate dall’opposizione tra cui Triberio che ha ricordato “che si aggiungono ai 45.500 della prima variazione di bilancio. Stiamo levando 40 mila euro dagli arredi al teatro”. Una scelta difesa dal sindaco Di Mare, che ha anche sottolineato che gli “arredi al teatro sono già stati acquistati dalla passata amministrazione e che il bilancio di previsione viene approvato entro i termini di legge”. “Non ricordo che come passata amministrazione abbiamo comprato gli arredi del teatro”– ha replicato l’ex vicesindaco e consigliere di opposizione Roberta Suppo che ha votato contro l’atto perché non “capisco le esigenze, l’indirizzo e gli obiettivi politici”. A difendere l’amministrazione e le variazioni di bilancio che porteranno nuovi e attesi lavori per la città sono stati i consiglieri di maggioranza Marco Niciforo, Roberto Conti e Paolo Trigilio.