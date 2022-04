Augusta, Consiglio comunale convocato per domani: 8 punti all’ordine del giorno

Tornerà a riunirsi domani, 20 aprile, il Consiglio comunale, di palazzo San Biagio convocato dal presidente Marco Stella. Corposo l’ordine del giorno in discussione alla pubblica assemblea che prevede interrogazioni dei consiglieri, il riconoscimento di cinque debiti fuori bilancio derivanti da sentenza a Laura Pace ed altri, a Salvatore Aleo, Vincenzo Narzisi, Angelo Lentini e alla ditta Georas srl, l’approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta, la proposta di delibera per l’approvazione per il triennio 2022-2024 del piano relativo al miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia municipale.

Saranno discusse anche tre mozioni: intitolazione di una via a Francesca Ferraguto, mozione di indirizzo sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne” e l’ultima per il conferimento dell’attestato di civica benemerenza a padre Palmiro Prisutto. L’ingresso nella sala consiliare è consentito indossando la mascherina ed esibendo il green pass.

Il consiglio comunale, inoltre, tornerà a riunirà dopo una settimana il 28 aprile alle 10, 30 nella sala “Giacinto Franco” per l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022-2024.