Augusta, Consiglio comunale: arriva oggi in aula bilancio di previsione 2024

Tornerà a riunirsi questa mattina, alle 10, 30, a palazzo san Biagio il Consiglio comunale. I punti all’ordine del giorno dell’ultima seduta del 2023 prevedono l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati, del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di messa in sicurezza della discarica di contrada San Giuseppe – Accordo di programma quadro per l’attuazione del “Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo – terzo atto integrativo e modificativo stipulato il 24 giugno 2015”, vincolo preordinato all’ esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e adozione variante al Prg, il riconoscimento del debito fuori bilancio per spese di giudizio in contenziosi tributari e la revisione schema della Convenzione rubricata area “Siru Augusta e sistemi locali del lavoro”, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000”

Nella precedete seduta la pubblica assemblea con 13 voti favorevoli della maggioranza e due astenuti (i consiglieri del Movimento 5 stelle Roberta Suppo e Uccio Blanco), ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 che non si discosta da quello dell’anno precedente, cosi come riferito in aula dal responsabile del settore Progettazione Gianfranco Passanisi. La seduta era in aggiornamento dalla settimana precedente dopo che lo stesso atto non era stato discusso in quel Consiglio comunale -dove è stato approvato, invece, il Dup, il Documento unico di programmazione – dopo che la grillina Suppo aveva presentato una pregiudiziale, poi accolta, perché non erano ancora decorsi i 3 erano ancora decorsi i 30 giorni consecutivi di pubblicazione dell’atto all’albo pretorio del Comune per le eventuali osservazioni.