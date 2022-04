Augusta, Consiglio comunale: approvati 4 debiti fuori bilancio, rinviate mozioni (tra cui quella dedicata a don Prisutto)

Quattro debiti fuori bilancio riconosciuti e una serie di interrogazioni su pozzo della villa e carenze idriche, sulla potatura degli alberi, sul futuro dell’area di Punta Izzo, sull’assistenza domiciliare ai diversamente abili, sulle due centraline Arpa per monitoraggio dell’aria e sulla messa in sicurezza dell’ex discarica di Ogliastro. Sono stati questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale trattati l’altro ieri sera nella seduta di palazzo San Biagio dove non si è, invece, discusso delle tre mozioni arrivate in aula: 2 presentate dal Movimento 5 stelle quali l’intitolazione di una via a Francesca Ferraguto e il conferimento dell’attestato di civica benemerenza a padre Palmiro Prisutto e l’altra sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne presentata dal consigliere di opposizione Manuel Mangano.

E se la prima appare ormai superata visto che già comunque l’amministrazione ha deciso di intitolare alla ragazza augustana vittima di femminicidio la rotatoria di Corso Sicilia, la seconda era di certo attesa non solo dai proponenti grillini Chiara Suppo e Chiara Tringali ma anche dai colleghi di opposizione Corrado Amato, Mangano e Mariangela Birritteri e da parte del pubblico presente in aula che hanno esposto alcuni manifesti a lui dedicati con la scritta “Palmiro Prisutto orgoglio di Augusta”. I fogli di carta sono stati poi ritirati dai vigili urbani su richiesta del presidente Marco Stella in quanto, per regolamento, non si possono esporre in aula manifesti non autorizzati.

Sulle due mozioni dei pentastellati ad inizio di seduta la capogruppo Suppo ha chiesto il prelievo dei punti che erano in coda al corposo ordine del giorno. Lo stesso ha fatto Mangano con la sua mozione, ma le due richieste sono state bocciate dalla maggioranza che ha preferito seguire l’ordine del giorno e subito dopo le interrogazioni e prima della discussione sulle mozioni, sia i grillini che Mangano e gli altri consiglieri dell’opposizione Mangano hanno abbandonato l’aula.

Il Consiglio, che si è aperto con un minuto di silenzio per la scomparsa prematura dei giorni scorsi dell’ex assessore Eugenia Amato, rimasto con la sola maggioranza ha cosi riconosciuto e approvato la legittimità dei debiti fuori bilancio per 147 mila euro in materia di esproprio a LauraPace e altri che avevano paventato anche il ricorso a un commissario, per sentenza del Tribunale di Siracusa di risarcimento danni a Salvatore Aleo per 1.706 euro, a Vincenzo Narzisi per 2.146 euro e alla ditta Georas srl per 10.700 euro, somme dovute per interessi legali che una volta approvato hanno bloccato il ricorso di parte.

Sulle mozioni e sugli altri punti rimasti (approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta, la proposta di delibera per l’approvazione per il triennio 2022-2024 del piano relativo al miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia municipale) la seduta si aggiornerà il 4 maggio, alle 18,30 così come da proposta di aggiornamento avanzata in aula dal consigliere di maggioranza Marco Niciforo considerata l’assenza dei proponenti delle mozioni.