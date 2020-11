Augusta, Consiglio comunale ai nastri di partenza. Tribulato e Amara (Attiva mente) devolveranno i gettoni di presenza

Il nuovo Consiglio comunale si insedierà il prossimo 23 novembre con il giuramento dei neo eletti alle amministrative del 4 e 5 ottobre scorso, tra cui anche i due consiglieri della lista Attivamente che devolveranno i loro gettoni di presenza, i primi dei quali saranno destinati ad acquistare tablet per i pazienti dell’ospedale Muscatello. Lo fanno sapere Biagio Tribulato, il più votato in assoluto in ogni elezioni augustana, che è già stato seduto tra gli scranni della sala “Giacinto Franco” all’ultima legislatura a guida 5 stelle e Margaret Amara, alla sua prima esperienza a palazzo San Biagio.

“Come abbiamo fatto la scorsa legislatura (con l’ex consigliere Angelo Pasqua ndr) – ha detto Tribulato- impegnando i gettoni di presenza per dare alla città un aiuto concreto ove ci fosse davvero bisogno, sostenendo finalità sociali, sportive e culturali, anche adesso vogliamo dare un contributo come Attiva Mente destinando parte dei nostri emolumenti per acquistare dispositivi che permettano ai reparti del nosocomio megarese un sostegno tangibile”.

L’idea è quella di donare dei dispositivi elettronici da mettere a disposizione dei pazienti degenti che potranno così mettersi in contatto, attraverso videochiamate, con i loro familiari, che non possono far visita nei reparti in questo peridio di pandemia da covid 19. “Andremo ad integrare quanto già l’ Asp sta facendo in alcuni reparti, ma fare la nostra parte in un momento particolare per la collettività è ciò che riteniamo doveroso” –hanno aggiunto i due consiglieri comunali che consegneranno gli strumenti all’ ospedale Muscatello dopo l’insediamento del consiglio, impegnando le somme dei primi gettoni di presenza che spetteranno loro per l’attività istituzionale.

Il giuramento di ogni singolo consigliere sarà preceduto lunedì 23 novembre, alla prima seduta convocata dalla presidente uscente Sarah Marturana, dalla verifiche di eventuali cause di incompatibilità dei 24 eletti, e sarà seguito dall’elezione del presidente e del vice della pubblica assemblea, dal giuramento del sindaco Peppe Di Mare e dalla presentazione giunta.