Augusta, Consiglio: arriva in aula il nuovo piano dei rifiuti che prevede l’abbandono dei mastelli

Arriva in aula il nuovo piano di rifiuti che prevede l’abbandono dei mastelli e un nuovo sistema di raccolta della spazzatura. Se ne discuterà, infatti, questa sera a palazzo San Biagio, dove la pubblica assemblea è chiamata ad esaminare il progetto esecutivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei servizi connessi sul territorio comunale, realizzato da una società esterna su incarico dell’amministrazione comunale, passaggio obbligato prima del via libera alla nuova gara.

Il punto all’ordine del giorno è il terzo in programma nella seduta di oggi, convocata per le 18 dal presidente Marco Stella, e visibile in diretta streaming sul sito del Comune, e sarà preceduto dalle interrogazioni e dall’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.