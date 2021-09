Augusta, consente l’accesso al campo sportivo senza avere la licenza a spettatori privi di mascherina: sanzionato un dirigente del Megara

Agenti del Commissariato di Augusta, in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre FCD Megara 1908 e FCD Frigintini, hanno sanzionato un dirigente della squadra megarese perché ha consentito l’accesso al pubblico in assenza della necessaria licenza di polizia.

L’uomo è stato, altresì, sanzionato per la violazione della vigente normativa per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 poiché consentiva l’accesso allo stadio a persone che non indossavano i dispositivi di protezione individuale e che non rispettavano il distanziamento interpersonale previsto.