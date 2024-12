Augusta, consegnate le Stelle al merito e le medaglie del Coni

Due augustani hanno ricevuto, nei giorni scorsi, le onorificenze e benemerenze consegnate ad atleti e dirigenti sportivi da parte del Coni, in collaborazione con Ansmes, con il patrocinio del Panathlon e Unvs. Si tratta di Cristina Petracca, pluricampionessa italiana di canoa, atleta del Gruppo sportivo della Marina militare che ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico per il 2022, anno in cui ha conquistato il titolo italiano con il K2 sulle distanze dei 5.000 metri (fondo) e 1.000 metri (velocità) e di Mimmo Di Franco vicepresidente dell’asd Pallavolo Augusta che ha ottenuto la stella di bronzo al merito sportivo.

La cerimonia si è svolta per la prima volta ad Augusta nel salone “Chinnici” del palazzo di città, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore allo sport Pino Carrabino, di Gaetano Caserta presidente del Panathlon club di Siracusa e delegato dal presidente provinciale Coni Liddo Schiavo, di Elio Gervasi presidente provinciale dell’associazione nazionale stelle e palme al merito sportivo e di Filippo Muscio consigliere nazionale dell’ Unione nazionale veterani dello sport.

Hanno ricevuto, inoltre, la Palma d’argento la siracusana Irene Burgo, campionessa italiana di canoa con il gruppo sportivo Polizia di stato Fiamme oro e Samuele Burgo, altro atleta di Siracusa e campione di canoa con il gruppo sportivo della Guardia i Finanza. La Stella d’ oro è invece, andata, a Giombattista Cassisi, presidente dell’Associazione medico sportiva della provincia di Siracusa e la Stella d’argento al siracusano Rosario Lo Bello, arbitro internazionale di calcio.