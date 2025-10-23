Augusta, consegnate le certificazioni Cambridge agli alunni dell’istituto “Corbino”

Lunedì 20 ottobre nell’auditorium del plesso Todaro del 2° Istituto Comprensivo “O. M. Corbino” di Augusta, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati Cambridge, conseguiti dagli alunni dell’Istituto megarese che lo scorso anno scolastico hanno frequentato corsi aggiuntivi di lingue organizzati grazie ai fondi PNRR. I corsi sono stati tenuti dagli insegnanti dell’Istituto, mentre gli esami e la conseguente certificazione Cambridge sono stati organizzati in collaborazione con l’Academy di Siracusa.

Davanti a un pubblico numeroso composto da studenti, famiglie e docenti, i giovani protagonisti hanno ricevuto i prestigiosi certificati Cambridge English, riconoscimento internazionale delle loro competenze linguistiche nella lingua inglese. La cerimonia, ha celebrato non solo i risultati ottenuti, ma anche il percorso di crescita, impegno e determinazione che ogni studente ha saputo dimostrare.

La dirigente scolastica Gloriana Russitto ha sottolineato il valore formativo di questa collaborazione: “L’apprendimento delle lingue è una chiave che apre porte, crea ponti e arricchisce la mente. Vedere i nostri studenti raggiungere traguardi così prestigiosi ci riempie di orgoglio e ci conferma che investire nella formazione linguistica è investire nel futuro. Ringrazio l’Academy di Siracusa per la professionalità e il sostegno offerti ai nostri ragazzi”. “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – ha dichiarato la docente Antonia Chiaramonte referente Cambridge dell’Istituto –, perché dietro ogni certificazione c’è un cammino fatto di costanza, sacrificio e passione. Le certificazioni Cambridge rappresentano un traguardo importante e un passaporto per il futuro, riconosciuto in tutto il mondo”.

La Referente Dell’Academy di Siracusa Valentina Favaro, ha conferito il certificato di “Preparation Centre Gold” al 2° Istituto comprensivo O.M. Corbino, riconoscimento ambito che premia le scuole che si sono distinte sul territorio per numero e qualità delle certificazioni conseguite. La scuola infatti ha superato il numero di 100 certificazioni. La referente dell’Academy, inoltre, ha comunicato con orgoglio che l’Istituto ha ricevuto la candidatura al prestigioso evento nazionale “Preparation centre Awards” che si tiene annualmente nella sede dell’Ambasciata Britannica a Roma.