Augusta, consegnata la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Rosa Maria Schinocca e Giovanni Spadaro

Sono state consegnate oggi a Palermo le Stelle di Bronzo al Merito Sportivo a Rosa Maria Schinocca e Giovanni Spadaro, un riconoscimento attribuito alla dirigenza sportiva dal Comitato Italiano Paralimpico.
Schinocca, già dirigente dell’associazione Iride di Catania, e Spadaro, in passato punto di riferimento dell’associazione Nuova Augusta, rappresentano due figure storiche del movimento paralimpico siciliano. Oggi entrambi ricoprono ruoli dirigenziali all’interno dell’ASD Il Faro di Augusta, realtà impegnata nella promozione dello sport paralimpico e nell’inclusione attraverso l’attività sportiva.
La consegna della Stella di Bronzo premia il loro impegno pluriennale e la dedizione mostrata nel sostenere atleti e associazioni del territorio, contribuendo alla crescita dello sport paralimpico in Sicilia.
