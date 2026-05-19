Augusta, confronto annullato su SiracusaNews: Cacciaguerra chiede di rinviare, Di Mare disponibile, Pancari dice no

Mercoledì 20 maggio si sarebbe dovuto tenere su SiracusaNews e AugustaNews il confronto tra i candidati a sindaco di augusta Giuseppe di Mare, Salvo Pancari e Concetto Cacciaguerra. Quest’ultimo, candidato della lista civica Coraggio e libertà, ha fatto sapere che per motivi familiari importanti non potrà essere presente ma ha evidenziato “la speranza che vi sia la possibilità di un’altra data”.

Contattati i competitor, Di Mare ha dato disponibilità in qualsiasi momento dicendosi felice di poter discutere del futuro di Augusta, Pancari ha invece scelto di non farlo domani senza Cacciaguerra e di non essere disponibile in nessun altro momento, tra impegni scolastici (è insegnante) ed elettorali.

Spiace, perché anche il confronto tra candidati a pochi giorni dal voto avrebbe potuto essere un momento elettorale importante. Spiace perché si è persa l’occasione per conoscere e dibattere sui temi che riguardano la città più grande della provincia dopo il capoluogo. Spiace perché a fronte di una doppia disponibilità in qualsiasi momento, il candidato della coalizione progressista ha preferito declinare l’invito.