Augusta, conferito al liceo Megara una targa di merito per il progetto “New York Young – L’ambasciatore del futuro”

Il 20 ottobre il Liceo “Megara” ha ricevuto dal dott. Giuseppe Cataldo, executive director e founder dell’Organizzazione WSC Italia, la Targa di Merito grazie alle eccellenti capacità di negoziazione, ricerca e oratoria mostrate dagli studenti della 5^AS Martina Daniele, Dario Di Mauro, Mariaviola Puleo e Morena Spinali nell’edizione 2025 del progetto “New York Young – L’ambasciatore del Futuro” dall’8 al 16 marzo scorsi.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante ha rivolto il suo saluto iniziale prima del conferimento della Targa, avvenuto presso la Biblioteca interna “Alberto Terranova” alla presenza delle docenti Maria Adelaide Scacco, Simona Scala ed Emanuela Russo, referenti rispettivamente per la Legalità, per l’Educazione Civica e per il progetto “New York Young – L’ambasciatore del Futuro”, del quale il dott. Cataldo ha presentato l’edizione 2026.

Il programma “New York Young – L’ambasciatore del Futuro” rientra per il quarto anno nel piano di internazionalizzazione del Liceo “Megara” e consiste in un’intensa esperienza di simulazione diplomatica a New York al Palazzo di Vetro, sede dell’ONU, in cui studenti delle scuole superiori e università di tutto il mondo si riuniscono per affrontare e risolvere le problematiche dell’agenda politica internazionale come la tutela dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, riflettendo il funzionamento reale dell’ONU.

Ogni partecipante assume il ruolo di delegato di un Paese membro dell’ONU e durante la conferenza ne presenta posizione, valori e interessi dopo aver condotto ricerche approfondite su storia, cultura e politica, partecipa a dibattiti e negoziazioni nelle varie commissioni, cerca di costruire alleanze con altri Paesi e collabora nella stesura di risoluzioni da discutere e sottoporre al voto di approvazione dell’Assemblea generale nella Closing Ceremony.

All’interno della simulazione diplomatica Dario e Martina hanno rappresentato il Canada, mentre Mariaviola e Morena gli Stati Uniti d’America.

Per partecipare al programma gli studenti devono sostenere un colloquio motivazionale su Skype con WSC Italia che serve a valutare la conoscenza dell’inglese e dell’ONU e a capire i motivi che inducono a voler prendere parte all’evento.

Agli studenti premiati va il plauso della Dirigente Scolastica e di tutta la comunità liceale per aver partecipato proattivamente a questa formidabile esperienza formativa nell’ambito delle scienze politiche e delle relazioni internazionali che li ha preparati a diventare cittadini globali informati e leader consapevoli ed efficaci nel loro campo di scelta, pronti a superare le sfide complesse del futuro.