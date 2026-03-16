Augusta, conferita la cittadinanza onoraria a Paolo Cassia: comandante della Stazione dei Carabinieri

Oggi è stata conferita la cittadinanza onoraria della città di Augusta al luogotenente e comandante della Stazione dei Carabinieri di Augusta, Paolo Cassia, che nei prossimi giorni concluderà il suo servizio andando in pensione.

“Un riconoscimento conferito su proposta della Giunta e approvato dal Consiglio comunale. Si tratta di un atto di gratitudine istituzionale con il quale Augusta ha voluto rendere omaggio a un uomo dello Stato che per tanti anni ha svolto il proprio servizio ad Augusta con professionalità, senso del dovere e profondo rispetto delle istituzioni. – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – La presenza del luogotenente Cassia sul nostro territorio è stata un punto di riferimento per la comunità. Il suo lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma sempre determinato, ha contribuito a garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Con questo riconoscimento Augusta vuole dire grazie a un servitore dello Stato che ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio, rigore e umanità. A lui va il saluto affettuoso e riconoscente dell’intera comunità augusta­na.”