Augusta, conferire la benemerenza civica a padre Prisutto, l’opposizione  incalza

Conferire la benemerenza civica a padre Palmiro Prisutto, noto per la sua lotta contro l’inquinamento ambientale del polo petrolchimico, per “essersi contraddistinto per alte qualità morali, umane, per la difesa dei diritti dei più deboli, per l’uguaglianza, per il benessere della collettività e la salvaguardia dell’ambiente della comunità augustana”.

A tonare sulla questione sono i consiglieri del Movimento 5 stelle Roberta Suppo e Salvatore Blanco e del Pd Giancarlo Triberio e Milena Contento, che nei giorni scorsi hanno presentato una mozione urgente al sindaco, al presidente del Consiglio e ai consiglieri che ripropone la precedente mozione, presentata già 4 anni e mezzo fa, dal Movimento 5 stelle, che si concluse con un nulla di fatto dopo che a maggio 2022 condeliberazione del Consiglio comunale la maggioranza consiliare approvò una sospensiva di tre mesi, motivata dal “fatto di non avere a disposizione un regolamento che disciplina l’attribuzione della civica benemerenza, regolamento che questa amministrazione intende redigere in breve tempo”.

A fine 2022 le due consigliere del Movimento 5 Stelle Augusta, Roberta Suppo e Chiara Tringali, presentarono un’interrogazione sull’adozione del regolamento alla quale il sindaco Giuseppe Di Mare rispose che era in fase di redazione, tuttavia nonostante l’assenza dell’invocato regolamento, ricordano i 4 consiglieri, l’ amministrazione ha già conferito attestati di cittadinanza onoraria e di civica benemerenza al Milite Ignoto il 13 ottobre 2021 e al medico cardiologo Fabio Scandurra il 10 novembre 2021.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale del 14 maggio scorso, inoltre, durante la discussionedel punto all’ordine del giorno che riguardava il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Augusta al corpo di Guardia di Finanza, gli esponenti dell’opposizione hanno chiesto al segretario generale se era possibile poter approvare il punto, visto l’assenza ad oggi dell’apposito regolamento e la sospensiva del 2022 per mancanza del regolamento. Il segretario generale ha ammesso che tra le due richieste non c’è una sostanziale differenza, anche se nel caso delle Fiamme gialle “siamo di fronte ad un onorificenza specialissima” in quanto si parla di una benemerenza a un corpo armato dello Stato in presenza di analoghi eventi e iniziative portate avanti da una pluralità considerevoli di comuni italiani e “questo è un elemento distintivo che va considerato”.