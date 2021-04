Augusta, Confcommercio incontra l’Amministrazione: obiettivo programmare le aperture e alleggerire i tributi

Una comunità che si organizza lo fa con l’aiuto di tutti i protagonisti rappresentativi del territorio. La Confcommercio di Augusta incontra la pubblica amministrazione per discutere sul futuro della propria città. L’associazione degli imprenditori di Augusta, rappresentata dalla presidente Elvira Cappelleri, dalle consigliere Marina Cannata, Maria Luisa Di Gaetano, Maria Interlandi e dal direttore generale Francesco Alfieri, hanno presentato le istanze, le loro visioni e i loro progetti ad una amministrazione attenta e disponibile. La delegazione dell’associazione più rappresentativa a livello nazionale è stata accolta dal sindaco Giuseppe Di Mari, dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, dall’assessore al Commercio Rosario Costa, dal presidente del Consiglio comunale Marco Stella e dalla consigliera Milena Contento. Si sono gettate le basi per una proficua collaborazione con l’amministrazione megarese partendo dai disagi dei pubblici esercizi e dei commercianti in genere, oramai in ginocchio a causa delle innumerevoli chiusure dei vari decreti. La posizione dell’associazione è chiara: “programmare le aperture per non chiudere più e alleggerire la pressione dei tributi”.

“Accogliamo sempre con favore – ha dichiarato il sindaco Di Mare – le iniziative e i progetti quando sono ben pensati e strutturati. L’amministrazione è a favore della crescita del territorio, con tutte le limitazioni del momento, ma insieme alle associazioni costruiremo un percorso quanto più agile possibile”.

Si è discusso di suolo pubblico per i pubblici esercizi, pianificazione delle Ztl (zone a traffico limitato), diminuzione o azzeramento dei tributi locali, di progetti sul decoro urbano e di eventi promozionali per l’intero territorio. “Diamo la nostra disponibilità a collaborare al progetto “involve to evolve” – ha affermato la presidente Cappelleri – e a tutte le iniziative che tendono a contribuire alla rinascita del nostro territorio. Noi, con la nostra struttura, saremo agevolatori di impresa, così, in partnership con il comune daremo seguito alle iniziative che insieme concorderemo”.

Un incontro importante per gli imprenditori di Augusta che, incassando la disponibilità della governance politica della città, si sonno messi già all’opera per elaborare progetti per l’intera comunità di Augusta. Inoltre, attraverso la struttura nazionale, gli imprenditori della Confcommercio, chiederanno, nelle commissioni parlamentari, di stornare gli importi promessi nel fondo perequativo, così da poter beneficiare, sul territorio, degli sgravi sui tributi locali.