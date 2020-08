Augusta, condizionatori nelle scuole e messa in sicurezza di loculi del cimitero: due interventi finanziati dal decreto “Crescita”

Dovranno iniziare entro il 15 settembre e il 31 ottobre – termini previsti dalla legge- i due interventi finanziati con le somme messe a disposizione dei Comuni dalla norma Fraccaro, il cosiddetto “decreto legge Crescita” poi convertito nella legge 58/19 . Lo ha reso noto nei giorni scorsi l’ assessore ai Lavori Pubblici Roberta Suppo che, insieme alla giunta comunale, ha approvato il relativo progetto che prevede l’installazione di impianti di climatizzazione, con la fornitura e posa in opera di condizionatori con tecnologie ad alta efficienza e relativo adeguamento dell’impianto elettrico, nei plessi scolastici di proprietà comunale.

Gli interventi saranno effettuati al plesso di Brucoli del secondo istituto comprensivo Corbino, in quello di via delle Saline del terzo comprensivo Todaro e al centro storico nei due plessi del primo istituto “Principe Di Napoli” di via Strazzulla e “Paradiso” Il progetto è inserito nella seconda annualità delle opere pubbliche 2019-2021 e avrà un costo complessivo di 176 mila.

Considerato che il Comune di Augusta rientra tra quei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti a cui è stato assegnato un contributo pari a 130.000 euro per ogni intervento e che il progetto dei condizionatori ha un importo superiore, la restante somma di 46 mila euro sarà costituita con fondi comunali. Lunedi all’ufficio tecnico comunale si è tenuto il sorteggio per individuare un operatore economico da invitare alla procedura di gara.

Il secondo intervento finanziato dal decreto prevede la manutenzione e la messa in sicurezza dei loculi cimiteriali ammalorati già da diversi anni, che si trovano nella parte vecchia del camposanto per un importo di poco più di 93 mila euro.