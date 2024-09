Augusta, condannato per spaccio, arrestato

I Carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato e trasferito alla locale Casa di Reclusione un 27enne pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa dovendo scontare un anno di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, attività condotta dall’uomo dal 2018 al 2020.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.