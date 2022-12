Augusta, condannato per due furti aggravati: domiciliari per un 49enne

Si trova ai domiciliari nella propria abitazione un 49enne augustano arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Augusta, che hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall’ ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa.

L’uomo deve scontare 4 anni per aver commesso 2 furti aggravati in concorso, il 31 maggio 2011 e il 06 maggio 2014. La prima volta venne sorpreso, in flagranza di reato, unitamente ad un complice, dai Carabinieri dopo essersi appropriato di una condotta irrigua metallica nelle campagne di Punta Cugno, mentre nel 2014 fu colto, unitamente a tre complici, sempre dai Carabinieri, mentre asportava parti di un autocarro.